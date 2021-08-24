Арендодателям квартир рассказали, за что их могут внезапно оштрафовать

Гендиректор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал, за что люди, сдающие квартиры в аренду, могут получить непредвиденный штраф. По его словам, при любой сделке надо внимательно изучать юридические аспекты, чтобы не нажить лишних проблем. Об этом сообщило РИА ФАН.

Эксперт объяснил, что под штраф с легкостью могут попасть арендодатели, которые в своем объявлении указывают, что готовы сдать квартиру только лицам славянской внешности. Такая формулировка объявления попадает под административную статью «Дискриминация».

«Безусловно, владелец недвижимости имеет право заключить договор, опираясь на свои предпочтения, однако подобные издержки в объявлениях очень актуальны на сегодняшний день. Тем не менее в стране не наблюдалось судебных разбирательств по этому поводу. Но полагать, что подобный акцент не может повлечь за собой административный штраф, — легкомысленно. К тому же за подобное нарушение штраф может составить 50-100 тысяч российских рублей (для юридических лиц) и одну-три тысячи рублей (для физических лиц)», — добавил Паршиков.

Он также напомнил о возможном появлении закона, который подразумевает ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах под сдачу.