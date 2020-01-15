Арендодатели принесут в бюджет миллиарды от сдачи квартир
Минстрой РФ в 2020 году собирается преобразовать сегмент аренды жилья. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.
Чиновник рассказал, что уже разрабатывается специальная платформа, в которой будут интегрированы Федеральная налоговая служба, Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства и другие.
По словам Стасишина, на данный момент в России сдается в аренду более пяти миллионов квартир. После вывода рынка из тени в бюджет ежегодно будет поступать 200 миллиардов рублей налогов.
Также чиновник уточнил, что у арендаторов, которые сдают квартиру официально, не возникнет никаких неудобств. Наоборот, они получат разные привилегии и смогут чувствовать себя более защищенно.
Стасишин пояснил, что преобразования необходимы для безопасной сдачи и аренды недвижимости, а также для упрощения работы МВД и миграционной службы.