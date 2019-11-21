Арендаторы кафе судятся за продажу алкоголя в вузе

Ранее стало известно, что арендаторы сняли помещение под кафе в корпусе РГПУ им. Герцена. Посетителям заведения предлагаются алкогольные коктейли, несмотря на то, что продажа алкоголя в вузе запрещена законом.

По информации пресс-службы, в 2006 году университет заключил договор аренды с ООО «Стафор». Однако, когда факт продажи алкоголя подтвердился, вуз обратился в суд, чтобы расторгнуть его. Суд расторг договор, но арендатору такое решение не понравилось. Владельцы кафе подали апелляцию.

Теперь Тринадцатому арбитражному апелляционному суду предстоит рассмотреть два иска РГПУ к арендатору. А Арбитражному суду Петербурга — иск учебного заведения к ООО «Стафор» с просьбой взыскать задолженность за аренду. Вуз также заявил в прокуратуру о том, что в кафе до сих пор продают алкоголь.

«С требованием о нарушении условий договора и законодательства обратился в суд именно РГПУ им. А. И. Герцена. Это произошло в результате оставления без ответа со стороны ООО „Стафор“ неоднократных заявлений университета о запрете продажи алкогольной продукции», — пояснила пресс-служба.