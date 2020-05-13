Арендаторов квартиры в Екатеринбурге, где прошла подпольная вечеринка, оштрафовали

По данным ведомства, «к административной ответственности были привлечены юноша и девушка, предоставившие съемную квартиру для проведения закрытой вечеринки». Сумма штрафа составила 1000 рублей каждому.

Танцпол для мероприятия находился над потолком филиала свердловского «Центра гигиены и эпидемиологии» и Роспотребнадзора.