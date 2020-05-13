    13 мая 2020, 22:03

    Арендаторов квартиры в Екатеринбурге, где прошла подпольная вечеринка, оштрафовали

    Дарья Морозова

    Суд в Екатеринбурге оштрафовал арендаторов квартиры, в которой прошла вечеринка на 30 человек в середине апреля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

    По данным ведомства, «к административной ответственности были привлечены юноша и девушка, предоставившие съемную квартиру для проведения закрытой вечеринки». Сумма штрафа составила 1000 рублей каждому.

    Танцпол для мероприятия находился над потолком филиала свердловского «Центра гигиены и эпидемиологии» и Роспотребнадзора.