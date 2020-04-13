Аренда жилья в России станет дешевле

Цены на аренду жилья к лету могут упасть на 25%. Людям теперь есть из чего выбрать, а арендодателям из-за режима самоизоляции трудно найти новых жильцов.

«Арендаторам теперь есть из чего выбирать, арендодатели, в свою очередь, идут на уступки. Они понимают, что сейчас, в дни самоизоляции, найти новых жильцов вместо прежних нереально. Мы ожидаем, что ставки поползут вниз — по итогам второго квартала они могут упасть на 10-25% в большинстве городов», — рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Собеседник добавил, что цены начали снижаться уже в марте — после обвала рубля на фоне нефтяного кризиса. Многие иногородние начали расторгать договоры аренды и уезжать к себе домой, чтобы работать на удаленке. Некоторые квартиросъемщики стали просить хозяев об отсрочках.

По данным портала «Мир квартир», цены на аренду однокомнатных квартир с начала года упали в 30 крупных российских городах. Сейчас аренда однокомнатной квартиры в РФ в среднем стоит 13,4 тысячи рублей в месяц.

В большинстве регионов России из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции. Людям нельзя без особого повода выходить на улицу. Всего российские медики зафиксировали 18 328 случаев заражения 2019-nCoV.