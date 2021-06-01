Аренда жилья подешевела на 10-15%

За год стоимость аренды жилья в России снизилась в среднем на 10-15%. Такие данные «Известиям» привели в Сбербанке и в агентстве недвижимости «Этажи».

Сильнее всего уменьшились арендные платежи в малых городах, а также при съеме квартиры большой площади, рассказал ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

«Заметнее всего подешевели трехкомнатные — на 16-18%», — уточнил он.

В сервисе «ДомКлик» Сбербанка заявили, что в среднем по стране арендные ставки уменьшились почти на 15%. Если в апреле прошлого года снять квартиру можно было в среднем за 27 тысяч, то в этом году — за 23 тысячи.

К снижению привели выгодные ипотечные кредиты и рост спроса на аренду частных домов, считают в компании.

Площадки «Авито» и «Циан» приводят другие данные. По данным «Авито Недвижимости», в среднем за первый квартал 2021 года жилье можно было снять за 18 тысяч рублей в месяц. По сравнению с первым кварталом 2020 года аренда выросла на 3%.

По информации «Циан», к концу мая в городах, где проживают более 100 тысяч человек, квартиру можно было снять за 21 тысячу рублей. За год рост составил 11%.