Аренда однушек подешевела в Москве

Снять жилье в столице стало дешевле примерно на 10%. Сильнее всего подешевела аренда однокомнатных квартир. Цены на них упали на 13%, написал сайт «Дни.ру».

По итогам июня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 39,2 тысячи рублей. За двухкомнатное жилье просили 51,6 тысячи рублей, а за трехкомнатное — 63,9 тысячи рублей.

В среднем аренда квартир в городе стала дешевле на 10%. В случае с однушками цифра составила 13%. Второе место по стоимости аренды жилья в России занимает Сочи. За полгода снять квартиру в курортном городе стало дороже на 15%. Причем однокомнатные квартиры подорожали сразу на 21%.

Однокомнатную квартиру в Сочи в конце июня можно было снять в среднем за 37,4 тысячи рублей. Двушки обходились в 50,6 тысячи рублей, а трешки — в 63,3 тысячи рублей в месяц.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере недвижимости. Злоумышленники лишают жилья людей, которые обращаются к ним за небольшой суммой в долг. При этом микрозаймы под залог недвижимости запрещены в России.