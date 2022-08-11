Аренда игрушек и детских товаров стала популярна в России

Россияне стали часто пользоваться услугами аренды детских игрушек и товаров. Об этом написал сайт kp.ru.

На фоне санкций из России ушли многие бренды, производящие товары для детей, выбор стал меньше. Также люди руководствуются вопросами цены — аренда выгоднее, чем покупка.

При этом сотрудники сервисов аренды заявляют, что клиентами часто становятся представители среднего класса и выше. Выбирая аренду, они руководствуются принципами разумного потребления — детские вещи быстро перестают подходить по возрасту, и лучше вернуть их, чем выбрасывать.