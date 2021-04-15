Аренда дачных участков подорожала в России за год

К лету стоимость аренды дач увеличилась в среднем на 2,5% и составила 34 тысяч рублей. Подорожание зафиксировали в большинстве регионов.

«В прошлом году остро стоял вопрос самоизоляции, люди стремились вырваться из квартир на природу. В этом сезоне этого фактора нет, но путешествия за границу по-прежнему ограничены, так что вопрос аренды дач весьма актуален», — рассказали эксперты портала «Мир квартир» «Ленте.ру».

Самые дорогие загородные участки, согласно результатам исследования экспертов портала, находятся в Московской области. За месяц владельцы просят в среднем 61,5 тысячи рублей.

Летние месяцы в доме в Москве обойдутся арендаторам в 59,7 тысячи рублей в месяц. На шесть тысяч рублей дешевле обойдется месячная арендная плата за дом в Приморском крае.

В Санкт-Петербурге желание провести теплые дни подальше от городских джунглей обойдется россиянам в 50,1 тысячи рублей.

От 45 до 50 тысяч дачу можно снять в Ленинградской области, в Крыму, в Севастополе, в Якутии, в Хабаровском крае и Свердловской области.

Меньше всех россияне потратят на аренду дома в Карачаево-Черкессии. Один месяц обойдется в среднем в 10,9 тысячи рублей. До 20 тысяч рублей в месяц можно отдавать за дачу в Кабардино-Балкариии, Бурятии, Чечне, Курской области и Чувашии.