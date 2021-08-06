Арбузный мед и домашний мармелад: любителям сладкого предложили полезную альтернативу десертам

Многим фанатам арбуза хотелось бы иметь возможность лакомиться этой ягодой не только в конце лета. Но не в сезон она будет, конечно, не такой вкусной, да и к безопасности тоже могут возникнуть вопросы. Однако есть вариант делать из арбуза заготовки, даже мед, рассказала «360» врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова.

Такой арбузный мед на юге называют нардек. Его производят путем выпаривания арбузного сока до консистенции меда. У него небольшая калорийность — примерно 110 калорий на 100 грамм, поэтому он может быть достойной альтернативой другим более калорийным сладостям, пояснила доктор.

По мнению Ермоленковой, ягоды в принципе стоит хранить в замороженным виде, а не варить из них варенье с большим количеством сахара.

«С арбузом так, конечно, поступить не получится. Но вот этот арбузный мед может хранится в стерилизованных баночках до трех месяцев. я бы еще рекомендовала посмотреть в сторону домашних мармеладов», — отметила Ермоленкова.

Такие мармелады, по словам диетолога, готовят с использованием цедры апельсина и лимона, экстракта паприки и куркумы.

«У него будет калорийность 300-350 ккал. Конечно, мы 100 грамм этого мармелада не съедаем, но вот кусочек на 20-30 калорий к чаю или кофе — это вполне будет вкусно, безопасно и полезно для здоровья», — заключила она.