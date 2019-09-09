Арбуз в награду. В Одинцовском парке прошел необычный кросс

Арбузный кросс прошел в Одинцовском парке. Побороться за главный приз решила и съемочная группа «360».

Сладкое угощение традиционное для этого забега. Заветную дольку арбуза получает каждый участник кросса. Перед началом организаторы заверили, что все 4,5 тонны будут съедены. А главный приз — целый арбуз. Вот за него и пришлось побороться участникам.

В этом году борьба была как никогда напряженной, ведь участие в кроссе приняло рекордное количество человек: 1600 спортсменов. Причем эти соревнования в округе оказались настолько популярны, что регистрацию на мероприятие пришлось закрыть на две недели раньше срока.

«Учитывая, что это уже 48-й арбузный кросс, все с нетерпением ждали этой даты, и поэтому за две недели до начала соревнований регистрация уже была закрыта», — отметил директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Евгений Плотников.

Источник фото: телеканал «360»

Такие соревнования прошли в парке уже в 48-й раз. На старт вышли не только взрослые спортсмены, но и дети. Самым маленьким атлетам было всего по два года, они пробежали первую в своей жизни дистанцию — 400 метров. Правда, пока не самостоятельно, а за ручку с родителями или рядом с ними.

Источник фото: телеканал «360»

А вот самому старшему участнику кросса исполнилось уже 84 года, из них 65 лет он посвятил легкой атлетике.

«Не бойтесь дистанции. Занимайтесь, где можно, и у вас будут результаты. Финиш — после финишной черты, а до финишной черты — это дистанция. И деритесь до конца», — подбадривал спортсменов участник соревнований Юрий Исаев.

Трасса в этом году была хорошая — дождя не было, поэтому бежать было легко. Арбузный кросс — это бег по пересеченной местности. Дистанция для взрослых — 4,5 километра. Правда, ландшафт непростой — много крутых и затяжных подъемов. Но призовой арбуз мотивировал не сбавлять скорость.

Источник фото: телеканал «360»

Борьба на трассе разыгралась нешуточная, ведь среди участников забега были не только любители арбузов, но и профессиональные спортсмены. Последний подъем оказался самым сложным — ведь сил уже почти ни у кого не осталось. Но участников подбадривали волонтеры.

Погода выдалась по-настоящему летняя, поэтому сильнее, чем узнать свой результат, участникам хотелось только одного — выпить стакан воды.

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По-настоящему проигравших в парке не оказалось, ведь Арбузный кросс — это в первую очередь праздник спорта. Каждый участник забега получил медаль финишера и, конечно, дольку сладкого арбуза.