Арбитраж Москвы начал проверку после появления непристойной записи в документе

Арбитраж Москвы начал проверку после скандала с «белыми чернилами». Один из пользователей в конце документа обнаружил грубую фразу с эротическим подтекстом — «письку сосите».

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда, если эта информация подтвердится, будут приняты меры.

Речь идет об определении Арбитражного суда Москвы, опубликованном в официальной открытой картотеке. Сейчас эта страница недоступна. Но там надпись была обнаружена на шести листах. Документ имеет концовку «письку сосите». Хулиганство бы не вскрылось, если бы не особо внимательный владелец анонимного Telegram-канала.

Подвох заключается в том, что саму надпись не видно в оригинальном документе, так как она выполнена шрифтом белого цвета, пишет «Фонтанка.ру». Но при копировании и переносе текста в редактор все проявляется.

Известно, что определение касается банкротства ООО «Урбан Групп». В 2018 году она была признана несостоятельной. В сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности. Однако судья оставила просьбу без движения из-за непредоставления нужных документов.