01 апреля 2024, 13:32
Арбенина спела о домашнем насилии
Группа «Ночные снайперы» выпустила клип на песню «Обоюдное согласие»
Рок-группа «Ночные снайперы» опубликовала новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие», приуроченный к выходу нового сезона одноименного сериала. Видеоработа появилась на официальном You-Tube канале онлайн-кинотеатра KION.
Песня затрагивает проблему домашнего насилия, а также указывает на сложности, с которыми сталкиваются его жертвы.
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«Тема насилия в семье — этого стыдного гадкого абьюза — глубоко тронула меня. До съемок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы», — поделилась солистка группы Диана Арбенина в своем Telegram-канале.
В новом сезоне певица исполнила роль следователя Анны. Центральной темой сюжета стало расследование нападения девушки на собственного мужа — успешного предпринимателя и многодетного отца. Со временем обнаруживается, что отношения в семье были не такими идеальными, как казалось изначально.
Ранее Арбенина назвала беззаконием отмену ее концертов на Дальнем Востоке. Артистка заявила, что ей приказали молчать насчет срыва мероприятий.
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