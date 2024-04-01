Общество 01 апреля 2024, 13:32 Арбенина спела о домашнем насилии Группа «Ночные снайперы» выпустила клип на песню «Обоюдное согласие» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Рок-группа «Ночные снайперы» опубликовала новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие», приуроченный к выходу нового сезона одноименного сериала. Видеоработа появилась на официальном You-Tube канале онлайн-кинотеатра KION.

Песня затрагивает проблему домашнего насилия, а также указывает на сложности, с которыми сталкиваются его жертвы.

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«Тема насилия в семье — этого стыдного гадкого абьюза — глубоко тронула меня. До съемок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы», — поделилась солистка группы Диана Арбенина в своем Telegram-канале.

В новом сезоне певица исполнила роль следователя Анны. Центральной темой сюжета стало расследование нападения девушки на собственного мужа — успешного предпринимателя и многодетного отца. Со временем обнаруживается, что отношения в семье были не такими идеальными, как казалось изначально.

Ранее Арбенина назвала беззаконием отмену ее концертов на Дальнем Востоке. Артистка заявила, что ей приказали молчать насчет срыва мероприятий.