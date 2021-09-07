Ученые назвали главные черты характера кошек

Ученые из Хельсинкского университета опросили более четырех тысяч владельцев кошек разных пород, чтобы выяснить наиболее распространенные модели поведения животных. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на журнал Animals.

Владельцам кошек дали заполнить анкету, состоящую из 138 вопросов, где нужно было отметить верные утверждения, касающиеся поведения домашнего питомца. Например, встречает ли кошка хозяина у двери, боится ли она громких звуков и другие.

На основании ответов исследователи определили паттерны поведения, присущие кошкам. Среди них оказались агрессия, боязливость, игривость, общительность с другими людьми и животными, чистоплотность.

В опросе приняли участие владельцы 26 пород кошек. Проанализировав ответы, ученые определили, каким породам присущи те или иные черты.

«Самой боязливой породой оказалась русская голубая, а абиссинская — наименее пугливой. Бенгальские кошки — самые активные, в то время как персидская и экзотическая короткошерстная породы оказались самыми спокойными», — заключили авторы исследования.