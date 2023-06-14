Общество 14 июня 2023, 17:09 AR-фишки от сервиса дополненной реальности MARMA представят на полях ПМЭФ РИА «Новости»

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Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут получить уникальный AR-опыт взаимодействия с цифровыми объектами, которые могут стереть границы между воображением и повседневностью. Вместе с диджитал-амбассадором сервиса MARMA участники смогут прикоснуться к технологиям будущего и протестировать динамические 3D-модели.

Участники и гости ПМЭФ смогут совершить виртуальный тур по России. В этом им поможет уникальная интерактивная карта регионов. На ней с помощью технологий дополненной реальности представили природные ресурсы страны, историческое и культурное наследие, а также уникальные местные бренды. Отдельное внимание уделили результатам участия регионов в ПМЭФ и перспективам развития.

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Участие в интерактивном квесте можно будет принять на протяжении всех дней работы форума. Участники смогут попасть в «Город будущего». Это цифровой мир, созданный в дополненной реальности. Чтобы принять участие, нужно получить «Билет в будущее» на стенде проектов и инициатив фонда «Росконгресс» и следовать инструкции на билете. Прошедших квест наградят необычным подарком.