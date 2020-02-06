Аптеки Тюмени заподозрили в завышении цен на медицинские маски

Центральный аппарат ФАС России поручил тюменскому управлению собрать информацию о завышении аптеками цен на медицинские маски.

«Также было поручено организовать мониторинг цен на маски, который будет организован 10-го числа. Проверим пять крупных аптечных сетей, а также единичные аптеки. Будет отслеживаться динамика цен с декабря 2019 года. В случае выявления искусственного завышения цен будут приняты меры антимонопольного регулирования», — уточнил Веретенников.

За последние дни ведомство Тюмени получило 18 обращений из-за слишком высоких цен на маски. Больше всего жалоб получила аптечная сеть «Фармленд». В ней набор из пяти масок можно приобрести за 75 рублей.

Веретенников подчеркнул, что к руководству аптек обратятся с требованием объяснить ценообразование.