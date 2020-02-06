    06 февраля 2020, 12:23

    Аптеки Тюмени заподозрили в завышении цен на медицинские маски

    Ольга Ситникова

    В Тюмени горожане обратили внимание на завышенную стоимость медицинских масок. Управление ФАС проверит местные аптеки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на руководителя управления Игоря Веретенникова.

    Центральный аппарат ФАС России поручил тюменскому управлению собрать информацию о завышении аптеками цен на медицинские маски.

    «Также было поручено организовать мониторинг цен на маски, который будет организован 10-го числа. Проверим пять крупных аптечных сетей, а также единичные аптеки. Будет отслеживаться динамика цен с декабря 2019 года. В случае выявления искусственного завышения цен будут приняты меры антимонопольного регулирования», — уточнил Веретенников.

    За последние дни ведомство Тюмени получило 18 обращений из-за слишком высоких цен на маски. Больше всего жалоб получила аптечная сеть «Фармленд». В ней набор из пяти масок можно приобрести за 75 рублей.

    Веретенников подчеркнул, что к руководству аптек обратятся с требованием объяснить ценообразование.