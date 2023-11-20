Общество 20 ноября 2023, 09:12 Аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов Российские аптеки начали отказывать в продаже психотропных препаратов РИА «Новости»

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Аптеки стали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов. Работать с такими лекарствами оказалось невыгодно из-за сильно контроля и регулировки цен. Такую статистику привел РБК, изучив данные сервисов «Мегаптека» и «Честный знак».

Речь идет о проблемах с препаратами, которые подлежат предметно-количественному учету. По состоянию на пятницу, 17 ноября, лекарство против эпилепсии «Фризиум» французской компании Sanofi можно было купить только в 56 аптеках по всей стране. При этом в Москве оно было доступно только в двух местах.

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Согласно данным «Честного знака», транквилизатор латвийской компании Grindex «Золомакс» доступен только в 10 аптеках по всей Новосибирской области, еще в девяти в Свердловской области. Этот препарат вообще нельзя было достать в Воронежской и Тамбовской областях. С российским аналогом лекарства «Алпразолам» дела обстояли не лучше. Он доступен только в трех аптеках по всей Тамбовской области.

Всего в России, по данным агентства, зарегистрировано примерно 20 сильнодействующих наркотических препаратов. По данным Росздравнадзора, их пустили в оборот в 2023 году. Исключение составил транквилизатор «Элениум». Его в последний раз выпустили осенью прошлого года.

Правила продажи подобных препаратов ужесточили с 1 сентября. Теперь фармацевтам приходится вписывать в систему маркировки реквизиты рецепта, который предоставляет покупатель. А дефицит лекарств образовался не только из-за требований, но и из-за риска получить огромные штрафы.