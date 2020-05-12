Аптеки Подмосковья обеспечили масками. Их наличие проверил губернатор

Борьба с распространением коронавируса и лечение пациентов с COVID-19 ни на один день не прерываются в Подмосковье. С 12 мая ношение масок в общественных местах стало обязательным, но переживать о дефиците средств защиты не стоит. Губернатор региона Андрей Воробьев лично проверил наличие масок в аптеках — там, где их нет, ситуацию будут исправлять.

Проверки начались с одной из аптек в Волоколамске. Там глава региона узнал у фармацевта, что масок в наличии нет. Он сразу же позвонил директору ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирине Полетыкиной за разъяснениями.

«Давайте тогда всем главам, чтобы в каждой аптеке были маски, потому что в сетях мы работаем, и „Пятерочка“, и „Магнит“, а в аптеках, получается, масок нет», — сказал Воробьев.

Уже на следующий день в ту же аптеку нагрянули с повторной проверкой. Все средства защиты появились в продаже. Теперь жители могут купить необходимое количество медицинских масок.

Госпиталь в «Крокус Экспо»

Специалисты только завершили оборудование госпиталя для больных COVID-19 в красногорском выставочном центре «Крокус Экспо». Уже сегодня, 12 мая, планируется его открытие. Накануне в госпиталь заглянул и губернатор, чтобы проверить готовность и наличие необходимых коек.

«Здесь мы должны смонтировать КТ. Это займет еще несколько дней, но задача с 12 числа, чтобы команда была готова принимать первых пациентов», — сообщил Воробьев.

Во время проверки главе региона показали новые палаты и рассказали, что самым сложным было сделать в каждой из них санузлы. Тем не менее всю запланированную работу удалось выполнить.

«Я, честно говоря, и предположить не мог, что будут душ и санузлы в палатах», — признался Воробьев.

Кроме этого, в госпитале предусмотрены система кондиционирования и кварцевые лампы, которые обеспечивают 100% обеззараживания воздуха.

«Спасибо вам за самоотдачу. Но теперь начинается самое сложное, чтобы это все работало», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он также пообщался с врачами и попросил их приглашать на работу друзей и коллег. «Только на этот комплекс нам нужно порядка 250-300 врачей и 700 человек среднего медперсонала, поэтому приглашайте друзей», — сказал он.

Воробьев отметил, что такой же госпиталь открывается в подмосковном комплексе «Патриот», где предусмотрено почти 1,5 тысячи коек.

Встреча с героями войны

Борьба с коронавирусом продолжается, но никто не отменял празднование Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Подмосковья перед праздником навестил ветеранов и поздравил с 9 Мая. Он отправился в Молодежный, где живет Вера Андреевна Книр.

«Ей 101 год. Она всю войну прошла, начиная с Финской, медсестрой. Рассказывала, как они девчонками носили на носилках раненых, как не хватало мест в госпиталях», — рассказал по дороге глава региона.

Во время визита к Вере Андреевне были соблюдены все меры предосторожности. Гости предварительно надели медицинские маски и перчатки. Хозяйке дома вручили букет цветов и павловопосадский платок в качестве подарка.

Оказалось, что не только Вера Андреевна была связана с медициной, но и ее муж — он работал инфекционистом.

Вера Андреевна, я бы хотел в вашем лице поблагодарить всех наших медиков, которые сегодня работают. Опять на передовой все. У нас очень серьезная нагрузка на систему здравоохранения. Врачи с разных уголков страны приезжают и берутся за очень непростую работу, опасную работу Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Глава региона напоследок еще раз поздравил героиню войны с праздником и пообещал брать пример. Затем губернатор направился в Истру к Юрию Давидовичу Губерману.

«С праздником! С Днем Победы! Разрешите вам вручить цветы», — сказал ветерану Воробьев.

Юрий Давидович поблагодарил за огромный букет и поздравления. Затем он рассказал, что во время войны был воздушным стрелком-радистом.

«Я сидел, если так считать, в середине фюзеляжа. Значит, пилот, штурман, третий — я, и внизу на полу лежал воздушный стрелок, который оборонял заднюю полусферу. <…> Садясь в самолет, мы страха не испытывали. У нас задача была одна — бить противника», — объяснил ветеран.

Губернатору показали фотографии военных лет и подарили одну из них. В завершение хозяева дома пригласили Андрея Воробьева на 103-й день рождения Юрия Давидовича.