Аптека в Новосибирске не выдала лекарства ветерану вовремя. Придется отвечать

Уголовное дело возбудили в отношении льготной аптеки в Новосибирске, которая полтора года не выдавала вовремя необходимые бесплатные лекарства 93-летней труженице тыла. Информация появилась на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта в городе Новосибирске услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

С января 2020 года по май 2021 года сотрудники аптечного пункта не выдавали вовремя лекарственные средства, которые были нужны 93-летней женщине для поддержания нормальной жизнедеятельности. Препараты выдавали с задержкой, а вместо нужных лекарств отдавали аналоги.

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