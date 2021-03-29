Аптечные настойки подорожали за год на 30%

Лекарственные спиртовые настойки подорожали за год на 30%, посчитали в аналитической компании DSM Group. Это связано с изменением правил использования этилового спирта, рассказали «Известиям» участники рынка.

Речь идет о настойках пустырника, валерианы, боярышника, прополиса, календулы, перца и пиона. В среднем цены увеличились с 24 до 32 рублей.

С 2021 года для производства аптечных настоек можно использовать только фармсубстанцию этанола. Ее производит единственное в стране предприятие, а оно за год подняло цены вдвое, сообщили в ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ.

Раньше производители лекарств могли покупать сырье у любого спиртового завода. Теперь осталась единственная компания РФК. Только у нее есть лицензии Росалкогольрегулирования и Минпромторга на выпуск лекарственных средств.

В сентябре 2020 года фармсубстанция этанола стоила 63–67 рублей за литр, в январе 2021-го — 99–120 рублей, сообщила исполнительный директор ассоциации АПФ Надежда Дараган.