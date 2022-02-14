Апрельскую погоду пообещали жителям Европейской России к 17 февраля

Европейскую часть России к пятнице, 18 февраля, ждут температурные рекорды. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода опередит климатический ход на 50 дней.

Специалист отметил, что ночью в центре Европейской России ожидают до -2…-7 градусов, а днем — до +1…+3 градусов. Ночью 16 февраля возможно падение температуры до -8, сообщило РИА «Новости».

По словам Вильфанда, с понедельника по среду температурный фон будет на шесть-семь градусов выше нормы, а это соответствует мартовским значениям. Уже в четверг, 17 февраля, наступит апрельская погода. Столбики термометров покажут на 11 градусов выше нормальных для февраля значений.

«Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти», — сказал Вильфанд.

Такую весеннюю погоду ученый объяснил приходом теплых южных воздушных масс. Сильных снегопадов или дождей с мокрым снегом до четверга не прогнозируется. В пятницу возможны осадки.