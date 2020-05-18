Апрельская погода в мае. Гренландский воздух принесет в Россию холод и снег

В Москве и Подмосковье наступили затяжные холода. Ночью температура будет понижаться до нуля, не исключен и снег. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода связана с совершенно устойчивым, однородным процессом, когда в центре европейской России перемещается холодный, генетически сформированный над Гренландией воздух. Центр циклона находится на Баренцевым морем, а по периферии циклона перемещается холодный воздух. Поскольку он холодный, он несильно насыщен ливнями», — отметил Вильфанд.

В течение недели, по словам Вильфанда, температура будет примерно на четыре градуса ниже климатической нормы. Днем воздух будет прогреваться до 10-15 градусов, а ночью возможны понижения до нуля. Такие показатели больше соответствуют погоде в апреле.

То солнце, то пойдет дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду. В общем, эта неделя особой радости не принесет. Прохладная Роман Вильфанд.

Причем аномально холодно стало не только в центре России, но и в северо-западной и южной частях. В Мурманске выпал снег. В южных регионах в течение недели будет 17-18 градусов, только на востоке Ставрополья температура будет около 20-25 градусов выше нуля.

«Возможно, [в московском регионе] будет снег. Но снега не ожидаем, но, возможно, появятся отдельные снежинки ночью. Но временного снежного покрова точно не ожидаем», — отметил Вильфанд.

Потепление, по его словам, можно ждать только в последние пять дней мая. Тогда температура будет около 20 градусов.

Сейчас в Москве около 12 градусов, в течение всего дня синоптики обещают дождь.