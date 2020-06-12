Apple запустила программу по борьбе с расовым неравенством
Компания Apple запустила программу по увеличению возможностей в образовании, экономике и уголовном правосудии для людей с цветом кожи, отличным от белого. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на главу компании Тима Кука.
Он рассказал, что бюджет программы — 100 миллионов долларов. Планируется расширение сотрудничества с компаниями, которые возглавляют темнокожие люди, и с образовательными учреждениями, где основной контингент составляют афроамериканские студенты. Также будут открыты лагеря для темнокожих предпринимателей и разработчиков.