  • Apple Watch спасли жизнь велосипедисту в США

    22 сентября 2019, 23:45

    Мария Борисова

    Смарт-часы Apple Watch спасли жизнь пожилому жителю американского штата Вашингтон Бобу Бердетту. Об этом сын пострадавшего Гейб написал в Facebook.

    Боб Бердетт и его сын Гейб собирались покататься на горных велосипедах в парке Риверсайд, штат Вашингтон. Они договорились о встрече, однако до места назначения Боб не доехал.

    Мужчина упал с велосипеда по дороге и получил серьезную травму. Он потерял создание и не смог обратиться за помощью. В этой ситуации выручили «умные часы», Apple Watch Боба определили неудачное падение и сразу же вызвали службу скорой помощи 911.

    Apple Watch спасли жизнь велосипедисту в США | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    Также устройство отправило сообщение о случившемся на iPhone Гейба, в нем было указано местоположение Боба, и сын смог легко найти отца. Бердетт-старший сильно ударился и оставался без сознания, пока не приехала скорая. В больнице мужчина оказался меньше, чем через полчаса после падения.

    Apple Watch Series 4 и более поздние версии имеют функцию обнаружения падения. Она отключена по умолчанию, если владельцу часов меньше 65 лет, но ее можно активировать через приложение Watch на iPhone.

    Apple Watch спасли жизнь велосипедисту в США | Изображение 2
    Источник фото: Facebook

    Программа работает автоматически: если через минуту после падения владелец часов не отключает оповещение о падении, Apple Watch вызывает экстренные службы. Если в приложении указаны данные контакта для срочной связи, информацию о происшествии отправят и этому человеку.