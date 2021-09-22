Apple выпустит приложение для диагностики депрессии

Исследователи Университета Далхаузи в Новой Шотландии разрабатывают приложение PROSIT для операционной системы iOS, которое поможет выявлять у пользователей признаки депрессии. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Wall Street Journal.

Предполагается, что программа будет использоваться для мониторинга пациентов психотерапевтами и психиатрами. Сейчас в ее испытаниях уже участвуют 300 добровольцев.

Приложение будет собирать информацию о том, как пользователь взаимодействует со смартфоном, учитывая скорость набора текста, интенсивность пролистывания, количество отправленных сообщений и музыкальные предпочтения. После этого алгоритм будет анализировать данные и делать выводы о возможных изменениях в психологическом состоянии.

При необходимости система будет предлагать пользователю пройти психологический тест для уточнения состояния.

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