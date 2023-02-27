Общество 27 февраля 2023, 17:07 Apple выплатила штраф по делу «Лаборатории Касперского» ТАСС: Apple оплатила штраф в 906 миллионов рублей по делу «Лаборатории Касперского» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американская компания Apple оплатила штраф в размере 906 миллионов рублей, наложенный Федеральной антимонопольной службой России по делу с разработчиком «Лаборатория Касперского». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«По делу „Лаборатории Касперского“ Apple выплатила штраф 906 миллионов рублей», — уточнил собеседник агентства.

Реклама

В случае отказа от уплаты штрафа в срок американской корпорации грозило удвоение суммы штрафа.

Реклама

Причиной иска «Касперского» в отношении Apple стало злоупотребление доминирующим положением в распространении приложений для платформы iOS.

В январе 2022 года Федеральная антимонопольная служба также оштрафовала Apple на 1,1 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Регулятор выяснил, что корпорация навязывала отечественным разработчикам использование ее платежного инструмента в приложениях.