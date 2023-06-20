Общество 20 июня 2023, 16:12 Apple впервые могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление фейков Роскомнадзор составил первый протокол на Apple за неудаление запрещенной информации РИА «Новости»

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Протокол за отказ удалить запрещенные данные впервые составили в России на Apple. Компании грозит штраф до четырех миллионов рублей. Об этом сообщили ТАСС в судебном участке Таганского района Москвы.

«В суд поступил протокол в отношении компании Apple о совершении административного правонарушения», — пояснили в судебной инстанции.

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Там напомнили, что статья КоАП РФ предусматривает штраф за неудаление информации от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Это — первый случай составления протокола на Apple в России.

Протокол составил Роскомнадзор, уточнило РИА «Новости». Дата рассмотрения административного дела пока не назначена.

Ранее столичный мировой суд впервые оштрафовал мессенджер Viber за отказ удалить ложную информацию о спецоперации на Украине, напомнил RT. Издание уточнило, что Роскомнадзор направил в течение года шесть уведомлений по поводу нарушений, но владелец на них никак не отреагировал.