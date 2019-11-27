Apple признала Крым российским

Американская корпорация Apple определилась с принадлежностью Крыма — она признала полуостров российской территорией и внесла соответствующие правки в свои онлайн-карты.

«Apple внесла свои поправки в географические названия субъекта — Крым — и города федерального значения — Севастополя», — приводит «Интерфакс» слова председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. 27 ноября представители компании встретились с парламентарием и сообщили, что исправили ошибки в своих продуктах.

Источник фото: Телеканал «360»

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«Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что, все как хотели, так и получилось, ни больше, ни меньше», — подчеркнул Пискарев. Он добавил, что все сделали как положено, и со своей стороны дал обещание контролировать ситуацию, чтобы «не было возврата назад».

Ранее депутаты предъявили претензии к Apple и Google по-поводу некорректного отображения территорий России на картографических сервисах компании. Apple исправила ситуацию еще весной 2019 года, но не полностью. Ее приложение не давало информации о том, что все населенные пункты Крыма — российские.