Apple не уйдет с российского рынка из-за закона об отечественном ПО

Как указал Мантуров, в Китае эта практика уже давно взята на вооружение. При этом еще десять лет назад у России технологически не было такой возможности.

«Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене. У меня есть уверенность в качестве и надежности российских программных продуктов. У нас есть действительно хорошие разработчики качественного ПО мирового уровня» — заявил министр промышленности.

При этом он уверен, что компания Apple не уйдет с российского рынка, так как для нее это будет невыгодно.

«Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung», — подчеркнул Мантуров, добавив, что и у российских разработчиков есть высокий интеллектуальный потенциал в этой области.

Однако, по его словам, именно российский рынок не позволил обеспечить эффективную экономическую модель производства в России смартфонов и других устройств.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о предварительной установке российского программного обеспечения на все гаджеты иностранного производства.