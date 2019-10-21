Apple назвала нового директора в России

Один из партнеров сообщил, что на пост нового директора Ахматову назначили в середине прошлой недели. С 2014 года она отвечала за розничные продажи компании в России и СНГ. В общей сложности Ахматова работает в Apple с 2005 года.

В ЕГРЮЛ гендиректором российского филиала компании «Эппл рус» до сих пор числится Виталий Морозько. Он занимает руководящий пост с декабря 2017 года. Связаться с ним и получить официальный комментарий пока не удалось.

Издание отметило, что российская пресс-служба Apple на вопросы о назначении также не отвечает, а лишь переадресовывает в головной офис в США.

За 2018 года выручка «Эппл рус» увеличилась на 30%. Теперь она составляет 197 миллиардов рублей. При этом компания Apple расположилась на 11 месте российского рейтинга Forbes среди всех крупнейших пом выручке иностранных компаний в России.