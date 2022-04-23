Apple и другие известные бренды импортируют в Россию без их согласия

Минпромторг России составил список товаров для параллельного импорта. Среди них Apple, Samsung, Tesla, Bentley и другие.

По данным газеты «Известия», министр промышленности Денис Мантуров подписал документ на эту тему. Параллельный импорт дает возможность ввозить в страну товар без разрешения самой компании.

В этот список вошло около 50 групп товаров. Среди них одежда, парфюмерия, гаджеты, автомобили и так далее.

Причем, автомобильных марок там значительное количество, в том числе Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. Также в документе указаны запчасти брендов Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Для параллельного импорта планируют разрешить и многие бренды гаджетов, например Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, бытовой техники — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, игровых приставок — X-Box, Play Station, Nintendo.