Аппараты профилактики коронавируса установили в 15 школах Кургана
Умные аппараты-охранники, которые измеряют температуру и выдают антисептик, появились в 15 курганских школах. Об этом сообщил телеканал ОТР.
Кроме того, аппарат распознает лица тех, кто приходит, и проверяет их по базе данных, в которой есть все ученики и сотрудники школ. Сейчас устройства отлаживают и учат ими пользоваться школьников и учителей. Пока рядом стоят обычные охранники с термометром и антисептиком.
Некоторые ученики рассказали, что им понравилось это нововведение, так как оно экономит время. Вся процедура занимает примерно семь секунд.