Аппараты профилактики коронавируса установили в 15 школах Кургана

Кроме того, аппарат распознает лица тех, кто приходит, и проверяет их по базе данных, в которой есть все ученики и сотрудники школ. Сейчас устройства отлаживают и учат ими пользоваться школьников и учителей. Пока рядом стоят обычные охранники с термометром и антисептиком.

Некоторые ученики рассказали, что им понравилось это нововведение, так как оно экономит время. Вся процедура занимает примерно семь секунд.