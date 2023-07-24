Общество 24 июля 2023, 13:02 Полчища мотыльков атаковали водителей в Ельце Print Screen Telegram-канал «Город Елец»

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Огромная стая мотыльков атаковала водителей на Каракумском мосту в Ельце. Насекомые были повсюду и даже залетали в салон авто, если окна были приоткрыты. Видео опубликовал Telegram-канал «Город Елец».

«Странные насекомые на Каракумском мосту», — написал автор ролика.

Насекомые окружили фонари, и автомобилистам приходилось проезжать сквозь огромные рои. «Вести Липецк» написали, что насекомые, заполонившие город, — поденки, у которых начался брачный период. Ничего страшного и опасного в этом нет. Однако некоторые люди не на шутку испугались.

«Апокалипсис близок», — писали они.

Ранее в Подмосковье произошел массовый вылет усачей-кожевников. Эти насекомые могут достигать размера пяти сантиметров в длину. У них тоже начался период размножения. Обычно массовый вылет жуков приходится на середину июля и продолжается до начала осени.