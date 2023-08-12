Эксклюзив 12 августа 2023, 14:31 Аплодисменты и слезы. В Театре сатиры простились с актрисой Верой Васильевой «360»: в Театре сатиры прошло прощание с актрисой Верой Васильевой

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Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры закончилась. Гроб с телом легендарной актрисы выносили под аплодисменты, передал корреспондент «360».

Проводить артистку в последний путь пришли десятки поклонников, друзей и близких Васильевой. Люди не могли сдержать слез на траурной церемонии, смерть знаменитости стала для многих настоящим потрясением. Чтобы почтить память актрисы, к Театру сатиры, где она проработала несколько десятков лет, несли букеты роз, гортензий, лилий.

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Актер театра и кино Александр Олешко, пришедший проститься с Васильевой, назвал народную артистку олицетворением нежности, красоты, таланта и невероятной скромности. По мнению Олешко, ее смерть стала сигналом для молодого поколения, многим стоит поучиться так жить — сохраняя доброту, свет, разум и любовь.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы, он сказал, что ее смерть — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, писал RT.

В послужном списке Васильевой более 60 ролей в постановках и 40 — в кино, в том числе в фильмах «Свадьба с приданым», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана» и «Звезда экрана». Как отмечали поклонники актрисы, картины с ее участием можно пересматривать постоянно.