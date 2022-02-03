Церемония прощания с Виктором Мережко в Москве завершилась аплодисментами. Видео

Траурная церемония прощания со сценаристом и режиссером Виктором Мережко в Доме кино завершилась в Москве. Гроб с телом артиста вынесли под аплодисменты.

Прощание проходило в открытом формате. На нем присутствовали близкие режиссера, его коллеги и поклонники. Похороны Мережко пройдут на Троекуровском кладбище.

Народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР скончался 30 января. Ему было 84 года. По словам дочери Мережко, ее отец скончался из-за осложнений, которые вызвал перенесенный ковид.

Режиссер болел им в тяжелой форме, его пришлось положить в реанимацию. Сначала врачам удалось стабилизировать состояние артиста, но потом оно резко ухудшилось.

Среди известных режиссерских работ Мережко — фильмы «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», а также сериал «Сонька Золотая Ручка». В последние годы он жил и работал в Санкт-Петербурге.

«360» вел прямую трансляцию прощания со знаменитым режиссером.