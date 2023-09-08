Общество 08 сентября 2023, 22:57 Апельсины подорожали в России Росстат: апельсины подорожали в России на 21% Pxhere

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В России выросли цены на апельсины. Об этом сообщил Росстат в материале об индексе потребительских цен в августе 2023 года.

В ведомстве уточнили, что в последний месяц лета на динамику цен на продовольственные товары повлияло «удешевление плодоовощной продукции». Стоимость белокочанной капусты снизилась на 29,6%, репчатого лука — на 27%. Картофель стал дешевле на 23,1%, а морковь — на 20,4%. Также цены снизились на помидоры, свеклу и виноград. При этом многие популярные фрукты подорожали.

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«В то же время подорожали апельсины — на 21,0%, <…> бананы — на 3,6%», — уточнили в Росстате.

Также дороже стали огурцы, свежая зелень, груши, яблоки, чеснок и сухофрукты. Цены на апельсины поднялись в 69 российских регионах до 30,0%, в 13 субъектах — до 74,3%. При этом в трех регионах страны стоимость на них сократилась до 18,8%. В каких именно, в ведомстве не уточнили.

Как сообщили «Известия», осенью лосось подешевеет на 10-25% благодаря реализации проекта «Камчатская рыба».