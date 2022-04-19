Апельсиновый сок может полностью исчезнуть в России

Логистические проблемы могут привести к сложностям с поставками в Россию сырья для апельсинового сока. Об этом сообщили «Известиям» в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки). По словам президента объединения Максима Новикова, в случае падения его доли на отечественном рынке до нуля, производители готовы заменить его виноградным.

Концентрированная основа для производства апельсиноового сока раньше ввозилась из США и Европы. В связи с введением санкций импорт затруднился, в первую очередь, из-за логистических проблем. Кроме того, значительное подорожание сделало его закупки невыгодными у прежних поставщиков. В настоящее время, согласно оценкам эксперта, пессимистичный сценарий предполагает падение доли апельсинового сока на российском рынке с нынешних 20% до нуля. Взамен производители готовы увеличить производство виноградного сока, уверил Новиков — они уже начали вести переговоры с переработчиками из Узбекистана.

Президент союза также сообщил, что отрасль в связи с логистическими проблемами может в целом начать испытывать сложности с поставками основ для напитков, упаковки и оборудования для производства. Участники рынка рассматривают в качестве альтернативы сырье и ингредиенты из Китая, Вьетнама, Турции и Латинской Америки. Также они расширяют контакты в странах СНГ.