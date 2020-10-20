Апелляцию на приговор Ефремову перенесли на 22 октября

Жалобы Михаила Ефремова на приговор рассмотрят 22 октября. Мосгорсуд перенес заседание, чтобы дать возможность осужденному компенсировать моральный вред потерпевшим.

«Судебное заседание отложено на 22 октября, на 11:00», — заявили в судебной коллегии.

Еще одна причина переноса заседания — дополнительное время для работы со специалистом, который расскажет, был ли погибший Сергей Захаров пристегнут во время аварии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Ефремова на приговор было назначено на 20 октября. В своем обращении актер признал вину, раскаялся, а также рассказал, что во время следствия и суда постоянно ощущал давление со стороны адвоката Эльмана Пашаева. При этом прокуратура Москвы выступила за сохранение действующего приговора Михаилу Ефремову.

Авария с актером произошла 8 июня. Он не справился с управлением своей машины, выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали, но не смогли спасти — он умер в больнице. Ефремова признали виновным в ДТП, к тому же он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.