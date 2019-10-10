Апартаменты и счета эскроу появились в «Подмосковных стройках». Новшества сервиса

В мобильном сервисе «Подмосковные стройки» появилась информация об апартаментах и счетах эскроу. Теперь покупатели недвижимости могут еще тщательнее следить за покупкой.

На интерактивной платформе появились апартаменты — это та недвижимость, которая в большинстве случаев предполагает коммерческое использование площадей. Сейчас в регионе такие здания строятся в Одинцове, Красногорске, Звенигороде, Истре, Домодедове, Балашихе, а также Богородском, Пушкинском, Дмитровском и Ленинском городских округах.

Не менее значимое дополнение — это информация о счетах эскроу. Теперь пользователи «Подмосковных строек» могут увидеть все объекты жилой недвижимости, которые строятся по новой схеме финансирования долевого строительства.

«Для пользователя, планирующего покупку жилья, важно знать, соответствует ли застройщик новым требованиям 214-ФЗ о долевом строительстве: будет ли он использовать счета эскроу, или остается работать по старым правилам. Именно поэтому, ориентируясь на запросы граждан, мы решили внедрить такую метку в наш сервис», — рассказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

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Еще одна новинка — информация об арбитражных делах по зданиям, у которых обанкротился застройщик.

Мобильным сервисом «Подмосковные стройки» пользуются более семи тысяч человек. Приложение помогает оценить надежность того или иного застройщика.