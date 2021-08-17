Апартаментов стало меньше на российском рынке недвижимости

Количество апартаментов упало за год в продаже сразу на 46%. Причиной стал рост цен на такую недвижимость, из-за которого россияне переключили свое внимание на более дешевые варианты.

Предложение апартаментов в столичных новостройках за год снизилось на 46%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Сейчас в продаже насчитывается всего четыре тысячи апартаментов, хотя в 2020 году их было 7,4 тысячи. В комфорт-классе такой недвижимости стало меньше на 67%, в бизнес-классе — на 28%.

Как отметили аналитики, число проектов с апартаментов осталось практически прежним, несмотря на снижение предложения. В первом квартале застройщики продавали 68 проектов комфорт- и бизнес-класса, а во втором их число выросло до 70.

По словам гендиректора компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, к снижению предложения привел высокий спрос. При этом многие покупатели переключились на более дешевые варианты из-за роста цен. Теперь их больше интересуют апартаменты, в которых один квадратный метр на 15-20% доступнее по сравнению с аналогичными квартирами.