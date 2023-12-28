Общество 28 декабря 2023, 15:00 360 сообщил об условиях размещения агитматериалов

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­­­­­­­­Акционерное общество «Телеканал 360» (ИНН 5024176605) сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации. Условия распространяются на телеканал «360», телеканал «360 Новости» и сетевое издание 360tv.ru.

— Телеканал 360 (форма распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — серия ЭЛ № ФС 77 — 72945 от 25.05.2018);

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— Телеканал 360 Новости (форма распространения — телеканал, свидетельство о регистрации серия ЭЛ № ФС 77 — 70718 от 15.08.2017);

— 360tv.ru (форма распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 — 70721 от 15.08.2017),

АО также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе на указанных выше телеканалах, а также платное размещение в сетевом издании (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 17.03.2024:

1. Размер оплаты:

1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 (ЭЛ № ФС 77 — 72945): 76 500 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за один показ агитационного материала, хронометражем 30 секунд, то есть 2 550 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за 1 (одну) секунду.

2) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 Новости (ЭЛ № ФС 77 — 70718): 76 500 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за один показ агитационного материала, хронометражем 30 секунд, то есть 2 550 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за 1 (одну) секунду.

3) Размер оплаты размещения агитационных материалов в средстве массовой информации 360tv.ru (ЭЛ № ФС 77 — 70721):

Телеканал «360»

2. Требования к аудиовизуальным агитационным материалам, размещаемым в эфире средств массовой информации Телеканал 360 и Телеканал 360 Новости:

Формат видео:

— контейнер XDCAM (*.mxf);

— кодек XDCAMHD 50 PAL 50i;

— размер кадра 1920×1080i;

— соотношение сторон — 16:9 Square;

— порядок полей — Upper/Odd;

— кадров в секунду — 25.

Формат звука:

— формат аудиофайла — *.wav (Waveform Audio File Format);

— частота квантования 48 кГц;

— разрядность квантования 24 бит;

— стерео (псевдо — оба канала одинаковые);

— уровень звука -12 дБ (Децибел) / -23 (±0,5) LUFS (Loudness Unit Full Scale).

3. Хронометраж аудиовизуальных агитационных материалов:

30 (тридцать) секунд (30 секунд 00 кадров).

4. Размещение агитационных материалов в рамках предоставляемого по результатам жеребьевки платного времени, в рамках предоставляемого по результатам жеребьевки бесплатного времени осуществляется после заключения договора (для платного времени — после оплаты стоимости их размещения), предоставления агитационных материалов кандидатом, при условии соответствия таких материалом требованиям действующего законодательства, настоящей публикации и указываемым в договоре.

5. Размещение агитационных материалов в сети Интернет осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов кандидатом, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства, настоящей публикации и указываемым в договоре.

6. Форма договора и отчетных документов предоставляется после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица.

7. Контактная информация:

— контактное лицо: Блинов Алексей;

— телефон: 8 495 990-98-98-14-55);

— электронная почта: vote@360tv.ru (в теме письма указывать фамилию кандидата).