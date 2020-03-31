Антонов прокомментировал пение с балконов во время карантина

По его словам, в России «народ мелодичный, любит повеселиться как никто в мире», «когда немножко устанут от этого карантина, то будут петь и плясать, в кастрюли стучать».

Антонов уверен, что если россияне решат спеть с балконов, то обязательно исполнят «Ночка темная была» или «Шумел камыш, деревья гнулись».