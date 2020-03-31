Антонов прокомментировал пение с балконов во время карантина
Россияне могут начать петь на балконах, подобно итальянцам, когда устанут сидеть на карантине. Так считает певец Юрий Антонов. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, в России «народ мелодичный, любит повеселиться как никто в мире», «когда немножко устанут от этого карантина, то будут петь и плясать, в кастрюли стучать».
Антонов уверен, что если россияне решат спеть с балконов, то обязательно исполнят «Ночка темная была» или «Шумел камыш, деревья гнулись».