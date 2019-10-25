Антонов назвал дату возвращения Бутиной в Москву

Арестованная в США в 2018 году россиянка Мария Бутина прилетит в Москву утром 26 октября. В пятницу ее переведут из федеральной тюрьмы в Таллахасси в миграционный центр Майами.

О депортации Бутиной рассказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его ответ со ссылкой на официальную информацию Госдепартамента США опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

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Из миграционного центра в Майами Мария Бутина, как ожидается, вылетит в Москву в тот же день — 25 октября. Более подробными данными в посольстве не располагают.

«На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки», — подчеркнул Анатолий Антонов.

В посольстве пожелали россиянке как можно скорее встретиться с близкими и быстрого восстановления после нелегких испытаний.

Диппредставительство и впредь намерено отстаивать права граждан РФ, которые оказались в заключении в США. В посольстве пообещали, что будут «добиваться возвращения на родину всех несправедливо осужденных» россиян.

Мария Бутина была задержана на территории Соединенных Штатов в ноябре 2018 года. Россиянку приговорили к 18 месяцам заключения, признав ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом». Бутиной пришлось сознаться в шпионаже, чтобы избежать длительного тюремного заключения.

Депортировать россиянку будут за счет американского правительства.