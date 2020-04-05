Антон Красовский выпустил ленту о врачах больницы в Коммунарке
Журналист Антон Красовский сделал фильм, посвященный врачам, которые работают в 40-й больнице в Коммунарке (Москва). Именно там сейчас находятся пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил RT.
В работе журналиста показана работа медиков, многие из которых не успевают между сменами ездить домой и, по сути, живут на работе. В фильме можно увидеть, как сотрудники больницы совершают каждое утро обход реанимационного отделения посредством видеосвязи, как они делают КТ, МРТ и т. д.
Отмечается, что через несколько часов после съемок у главврача учреждения Дениса Проценко диагностировали COVID-19. В данный момент Антон Красовский вместе со съемочной группой находится на карантине.