Журналист Антон Красовский попросил Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube в отношении RT. В письме он рассказал о притеснении документального проекта «Эпидемия».

«Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов — „Эпидемия“. Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание», — говорится в обращении.

Красовский напомнил, что интервью с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь после публикации набрало более двух миллионов просмотров. Спустя некоторое время оно было заблокировано модератором. Позже ролик восстановили. Однако выдача видеоконтента RТ в поиске и рекомендациях начала заметно сокращаться.

Журналист попросил Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к роликам RT.