Антон Красовский и RT выпустили документальный фильм о первых жертвах COVID-19 в России

Среди тех, чьи жизни унес COVID-19, профессор Мишик Казарян и его жена, врач Арпик Асратян, режиссер Александр Радов. Во всех случаях медики старались выявить коронавирус на ранних стадиях, но не смогли. Легкие казались здоровыми, но это было обманчивое впечатление. Пациенты оказывались в реанимации с аппаратами искусственной вентиляции легких в считанные дни.