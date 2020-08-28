«Антивирусный» курс предложили ввести в школах

«Наша организация выступила с инициативой о внедрении в учебную программу курса по защите от всяких вирусов и инфекционных заболеваний, в том числе по укреплению иммунитета, ведению здорового образа жизни», — сказала она.

Волынец добавила, что это одобрили журналистское и родительское сообщества. По их мнению, детям важно понимать происходящее.

Также по-мнению Волынец, у родителей есть право перевести школьника на дистанционное обучение, если они считают, что так будет безопаснее.

Кроме того, Волынец напомнила, что скоро наступит новый учебный год, и выразила уверенность, что школьники этого тоже ждут.

«Я думаю, что дети морально готовы, все соскучились по школе, по учителям, по ребятам. Конечно, может быть не столько по домашним заданиям, сколько по общению, потому что дети же в школе не только учатся, они же там еще социализируются, дети тянутся друг к другу», — считает она.