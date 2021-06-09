Антивандальные туалеты появятся в Нижнем Новгороде

Антивандальные туалеты установят в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на замначальника управления капитального ремонта ГК «ЕКС» Петра Седельникова.

Все предметы в таких туалетах будут сделаны из металла, в том числе зеркала. Кроме того, в кабинках будут пеленальные столики, а также отдельные помещения для маломобильных граждан. При этом цветовая гамма будет подобрана так, чтобы гармонировать со всем остальным парком.