Антивандальные остановки установят в Петрозаводске

В разных районах Петрозаводска появятся антивандальные остановки общественного транспорта. Некоторые из них уже заменили на Соломенском шоссе, набережной Варкауса, на улицах Трофима Рябинина и Мелентьевой. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Каждый остановочный пункт оборудуют деревянными скамейками и урнами. Всего будет смонтировано 19 новых павильонов. Их также установят в центре города, на Кукковке, Зареке, Ключевой, в Песках, в Железнодорожном, Октябрьском и Первомайском районах. Все места установки были оговорены с местными жителями.