Общество 28 ноября 2022, 12:04 Антициклон с морозами до -30 градусов придет в выходные в Пермский край

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По-настоящему зимние морозы смогут ощутить пермяки уже в эти выходные. Столбик термометров опустится до -30 градусов, сообщил портал «Метеоролог и Я».

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По данным сайта Ura.ru, сильные морозы придут в Пермский край в ночь с пятницы на субботу. Отмечается, что в течение недели погода будет потеплее - днем температура воздуха будет варьироваться от -8 до -15 градусов.

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